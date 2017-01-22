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Хрустящие сырные чипсы

Приготовить эти сырные чипсы можно за десять минут - это прекрасная легкая и вкусная закуска, которую можно подать нежданным гостям. Этими сырными чипсами с удовольствием похрустят дети, а для взрослых такая закуска вполне может стать вкусным дополнением к пиву.
Хрустящие сырные чипсы
Время приготовления Время приготовления Не более 30 минут
Количество порций Количество порций 3 порции
Сложность приготовления Сложность приготовления Легко

Необходимые ингредиенты

Сыр
200 грамм

Приготовление

Шаг 1

Натрите сыр на терке. Если любите чеснок, можете смело добавить его в смесь - будет еще вкуснее.

Шаг 2

Сформируйте из натертого сыра лепешечки

Шаг 3

Выложите лепешки на пергаментную бумагу

Шаг 4

Отправьте в разогретую духовку на 8-10 минут и следите, когда сыр схватится и станет хрустящим

Шаг 5

Дайте сырным чипсам немного остыть и выложите в тарелку. Если сыр плотно присох к бумаге, воспользуйтесь ножом, чтобы отделить их. Чипсы готовы! И это тот редкий случай, когда соус их только испортит.

Автор рецепта
Автор рецепта Лина
Рецептов
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