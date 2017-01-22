Хрустящие сырные чипсы

Натрите сыр на терке. Если любите чеснок, можете смело добавить его в смесь - будет еще вкуснее.
Сформируйте из натертого сыра лепешечки
Выложите лепешки на пергаментную бумагу
Отправьте в разогретую духовку на 8-10 минут и следите, когда сыр схватится и станет хрустящим
Дайте сырным чипсам немного остыть и выложите в тарелку. Если сыр плотно присох к бумаге, воспользуйтесь ножом, чтобы отделить их. Чипсы готовы! И это тот редкий случай, когда соус их только испортит.
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|Наименование продукта
|Стакан (гр)
|Столовая ложка (гр)
|Чайная ложка (гр)
|Мука картофельная
|200
|16
|4
|Мука пшеничная
|175
|15
|4
|Крупа манная
|200
|16
|4
|Крупа гречневая
|210
|20
|5
|Крупа перловая
|230
|25
|6
|Крупа пшеничная
|225
|20
|5
|Крупа пшенная
|225
|20
|5
|Крупа ячневая
|225
|20
|5
|Крупа овсяная
|170
|18
|5
|Крупа кукурузная
|180
|20
|6
|Крупа толокно
|140
|20
|6
|Овсяные хлопья — геркулес
|90
|12
|3
|Рис
|230
|20
|5
|Горох
|230
|20
|5
|Фасоль
|230
|20
|—
|Чечевица
|210
|—
|—
|Наименование продукта
|Стакан (гр)
|Столовая ложка (гр)
|Чайная ложка (гр)
|Сливки
|250
|20
|5
|Молоко
|250
|20
|5
|Творог
|250
|20
|7
|Кефир, ряженка
|250
|18
|5
|Сметана
|260
|25
|11
|Молоко сгущенное
|300
|30
|12
|Молоко сухое
|120
|20
|10
|Масло топлёное
|230
|20
|5
|Маргарин растопленный
|230
|15
|4
|Масло сливочное
|—
|60
|30
|Наименование продукта
|Мелкий размер (гр)
|Средний размер (гр)
|Больший размер (гр)
|Морковь
|25
|80
|140
|Луковица
|30
|70
|110
|Помидор
|50
|80
|150
|Картофельный клубень
|40
|90
|140
|Перец болгарский
|—
|100
|—
|Перец чили, свежий
|15
|25
|36
|Чеснок, долька
|4
|6
|8
|Огурец свежий
|30
|100
|150
|Огурец солёный
|25
|90
|140
|Огурец малосольный
|25
|90
|140
|Баклажан
|—
|200
|—
|Кабачок
|—
|250
|—
|Свекла столовая
|80
|200
|350
|Капуста белокочанная (кочан)
|400
|2000
|3000
|Капуста цветная (Брокколи)
|350
|750
|1500
|Яблоко
|40
|80
|130
|Груша
|40
|80
|130
|Лимон
|45-50
|100
|180
|Яйцо куриное
|40
|60
|75
|Наименование продукта
|Стакан (гр)
|Клубника
|120
|Вишня, черешня
|130
|Малина
|145
|Крыжовник
|165
|Смородина черная
|125
|Смородина красная
|140
|Шелковица
|155
|Брусника
|110
|Голубика
|160
|Ежевика
|150
|Клюква
|115
|Черника
|160
|Шиповник сушеный
|150
|Наименование продукта
|Стакан (гр)
|Столовая ложка (гр)
|Чайная ложка (гр)
|Макароны мелкие (вермишель)
|230
|—
|—
|Сахар-песок
|220
|20
|5
|Сахарная пудра
|190
|25
|10
|Сода питьевая
|—
|28
|12
|Сухари молотые, панировочные
|130
|12
|3
|Яичный порошок
|100
|25
|10
|Соль
|320
|25
|8
|Желатин (порошок)
|—
|15
|5
|Лимонная кислота
|—
|25
|8
|Какао-порошок
|—
|15
|5
|Кофе молотый
|—
|20
|7
|Кофе растворимый
|—
|6
|2
|Изюм
|165
|25
|—
|Яблоки сушенные
|70
|—
|—
|Мак
|155
|15
|4
|Наименование продукта
|Чайная ложка (гр)
|Перец красный, молотый
|2
|Перец черный, молотый
|5
|Перец черный, горошек
|6
|Перец душистый, горошек
|5
|Горчица, порошок
|3
|Корица, молотая
|8
|Гвоздика, молотая
|3
|Гвоздика, целая
|4
|Наименование продукта
|Стакан (гр)
|Столовая ложка (гр)
|Чайная ложка (гр)
|Сок фруктовый или овощной
|200
|20
|5
|Уксус
|200
|20
|5
|Вино столовое
|200
|20
|5
|Ликер
|200
|20
|7
|Масло растительное
|180
|18
|5
|Жир животный (топленое сало)
|205
|20
|8
|Белки яичные
|9 шт.
|—
|—
|Желтки яичные
|10 шт.
|—
|—
|Яйца целые, без скорлупы
|4 шт.
|—
|—
|Мед
|280
|28
|7
|Варенье
|—
|45
|20
|Повидло
|—
|36
|12
|Джем
|—
|40
|15
|Пюре из свежих ягод
|290
|50
|17
|Томатная паста
|210
|28
|9
|Томатный соус
|180
|25
|8
|Наименование продукта
|Стакан (гр)
|Столовая ложка (гр)
|Чайная ложка (гр)
|Арахис очищенный
|140
|25
|8
|Миндаль
|130
|30
|10
|Кедровые орешки
|110
|10
|4
|Мука пшеничная
|140
|15
|4
|Фундук
|130
|30
|10
|Орехи грецкие, толченые
|90
|20
|7
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